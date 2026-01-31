テレビアニメ『異世界のんびり農家』第2期が4月よりテレ東・BSテレ東・AT-Xで放送され、Prime Videoで国内見放題独占配信されることが発表された。併せて、新キャラクターも描かれた新規ビジュアルと新規カット初公開PV、追加キャスト、主題歌情報が一挙に解禁された。【画像】やばそうなのに光ってる！『異世界のんびり農家2』PV場面カット本作は、シリーズ累計600万部を突破した同名小説が原作。闘病の末に若くして命を落と