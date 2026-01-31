『ワイルド・スピード』シリーズ次回作映画が、原題『Fast Forever』として2028年3月17日に米公開となることが発表された。ドミニク・トレット役で主演・製作のヴィン・ディーゼルがSNSにて明かした。 壮絶なクリフハンガーで幕を降ろしていた『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）に続く待望の新作。原点回帰を目指し、シリーズ初期に描かれたロサンゼルスでのス