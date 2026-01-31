韓国の“最高身長女性”で知られた元バスケットボール選手のキム・ヨンヒさんが、この世を去ってから3年の月日が流れた。キム・ヨンヒさんは2023年1月31日、闘病の末にこの世を去った。享年59歳。【写真】「巨人症」と闘病、韓国の205cm“最高身長女性”1963年5月17日生まれのキム・ヨンヒさんは205cmの身長で、現役時代は韓国女子バスケットボール界最高身長のセンターとして活躍した。特に、女子バスケ韓国代表として1982年ニュ