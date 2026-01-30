1月27日、女優の松岡茉優が自身のInstagramを更新。配信ドラマのメインカットを披露したが、その近影が話題となっている。「松岡さんは、美容医療業界を舞台にしたNetflixのドラマシリーズ『ダウンタイム』に主演することが発表されています。同作では、松岡さん演じる主人公が、仲里依紗さん演じるカリスマ美容外科医と対立する模様が描かれるようです。今回松岡さんのInstagramに投稿されたのは、同作のイメージカット。モノ