夜の東京都内で相次いで発生した多額の金を強奪しようとする2つの事件。その共通点に大きな注目が集まっています。御徒町駅の近くでは4億2000万円ほどが奪われ、その2時間半後には、羽田空港の駐車場で1億9000万円の強盗未遂が発生。多くの謎が浮かび上がる4億2000万円の強盗事件と1億9000万円の強盗未遂事件。1つ目の事件が起きたのは、29日夜9時半ごろ、東京・台東区のJRの御徒町駅にも近い場所でした。警視庁によると、被害に遭