ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市内の同局で会見を開いた。同局の人気番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）での炎上騒動について語った。今村社長は会見冒頭、「取材者の家族に大きなご負担をおかけしている状況を大変重く受け止めている。視聴者の皆様にもご心配おかけしています」と語った。また会見では同局に寄せられた苦情の数にも及び、編成・制作担当の岩田潤取締役は「この1週間で300件あまり