事件が発生したのは、1月15日午前10時ごろだった。【写真】家賃約100万円を滞納、立ち退き執行官を刺した山本容疑者「まず救急車、パトカー、覆面パトカー、消防車が駆けつけ、“人が刺されたようだ”との情報が駆け巡りました。路上には大量の血だまりがあって、目撃した男性は“見たくないものを見てしまった”とショックな様子で……」と振り返るのは近所の女性。家賃滞納による立ち退きの強制執行で東京都杉並区和泉のア