シャープの次期スマホと見られる機種の台湾版「SH-M34TW」とシンガポール版「SH-M34SG」が海外のeSIM対応機種に登録！フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiやイスラエルの仮想移動体通信事業者（MVNO）である「Travel Sim」のeSIM対応機種にSharp（以下、シャープ）の未発表な型番「Sh-M34Sg」および「Sh-M34Tw」が登録されています。型番規則からそれぞ