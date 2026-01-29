水路に転落した高齢の女性を救助したインドネシアからの技能実習生に感謝状が贈られました。熊本南警察署から感謝状を贈られたのは、インドネシア出身の農業技能実習生5人です。■プジ・アテュンさん(24)■ノヴィタ・ローマー・ダンティさん(24)■ウィヴィア・ワティ・フィルダ・サプトリさん(21)■ニラ・ヌル・マリサさん(30)■エルリ・ウィディヤワティさん(40)南署によりますと1月15日の午後8時半頃、仕事帰りに熊