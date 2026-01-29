中国の旧正月「春節」連休期間に約25万人の観光客が韓国を訪問すると予想される。28日、市場調査機関チャイナトレーディングデスクによると、来月15日から始まる9日間の中国春節連休期間に23〜25万人の中国人観光客が韓国を訪問する見込みだ。これは前年比52％増。中国団体観光客を対象にノービザ入国を一時的に許容したうえ、中日間の葛藤で日本の代わりに韓国を訪問する影響もあると分析される。ウォン安による価格競争力と航空