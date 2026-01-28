プレミアリーグでは苦戦を強いられているトッテナムだが、CLリーグフェーズでは好調を維持しており、最終節で勝利すれば、決勝トーナメントへのストレートインが決まる。しかし、『Sky Sports』によると、右SBのペドロ・ポロがハムストリングを負傷し、4週間離脱することになるようだ。同じくディフェンスラインではミッキー・ファン・デ・フェンも怪我のため、前述したフランクフルト戦を欠場するとのこと。ただ、ハムストリング