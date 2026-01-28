B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、ディズニー映画「トイ・ストーリー」シリーズとコラボした期間限定商品「トイ・ストーリー／サンデー」シリーズの新商品「トイ・ストーリー／サンデーロッツォ」を2月4日に販売開始します。【画像】「かわいすぎる！」サンデーになった「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」を見る！イチゴデザインの「ピック」付き2025年12月27日か