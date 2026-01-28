フジテレビは28日、同局の社員（当時）による情報漏洩行為が発覚したとして、当該社員を懲戒解雇処分としたことを発表し、謝罪した。【画像】フジテレビによる報告全文同局は同日、「当社元社員による情報漏洩行為について」と題した文書を発表し、「再生・改革に向けたコンプライアンスに関する取り組みを進める過程で、当社社員（当時）が、在職中、当社就業規則に違反し、他の社員等が入手した取材情報及び当社の内部情報を