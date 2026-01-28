明日29日(木)の午後は、神奈川県や千葉県を中心に雪が降り、東京23区でも雪の降る所があるでしょう。積もるほどの雪にはならない見込みですが、車の運転や足元に注意が必要です。明日29日(木)午後は神奈川県や千葉県を中心に雪明日29日(木)の午後は神奈川県や千葉県を中心に関東の南部の平地でも雪や雨が降るでしょう。東京都心でも雪の降る所がありそうです。日本列島は冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ込むでしょ