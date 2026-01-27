犬の呼び戻しが大切な理由 呼び戻しとは、愛犬に「おいで」「来い」「戻れ」と指示を出したとき、犬が確実に飼い主の元に戻ることができるようにするためのしつけです。 1.安全と命を守るため 呼び戻しは、犬の安全と命を守るために欠かすことのできないしつけです。 お散歩中に首輪・ハーネス・リードが外れてしまったとき、犬が走り出してしまうかもしれません。 そんなとき、呼び戻しをすることができれば、