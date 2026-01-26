プロゲーマーのRaito（ライト）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で同性の恋人とのパートナーシップ宣誓を結んだことを発表した。 【写真】Raito&パートナー男性の2ショットお幸せに！ Raitoは人気格闘ゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズのプロプレイヤーとして活動している。2025年5月にはメディアサイト「note」で自身がゲイであ