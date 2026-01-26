プロゲーマーのRaito（ライト）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で同性の恋人とのパートナーシップ宣誓を結んだことを発表した。



【写真】Raito&パートナー男性の2ショット お幸せに！

Raitoは人気格闘ゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズのプロプレイヤーとして活動している。2025年5月にはメディアサイト「note」で自身がゲイであること、男性のパートナーと同棲生活を送っていることを公表し、話題となった。



23日には「本日、長年の恋人とパートナーシップ宣誓してきました！」と発表した。現在日本では同性婚が法的には認められていないが、パートナーシップを締結することで、住宅入居や病院面会などの行政サービスにおいて婚姻と同等の扱いを受けることができる範囲が増えている。



今回の発表について「日本では同性同士での結婚が未だ出来ないので、現状の僕らが果たせる最大限の証明になります」と記し、「カミングアウトを皆様に受け入れてもらえたおかげで、こうして報告することができました！今後ともよろしくお願いします！！！」と知らせた。 投稿には、パートナー男性と満面の笑みで撮影した2ショット写真も添えた。



この投稿には25日までに1万件以上の「いいね」が集まる大反響。25日には「パートナーシップ宣誓への反応マジでありがとうございます！！！！ いただいたリプライは全部見てます！」と多くの反応に対して感謝を報告した。



