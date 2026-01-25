鳥取県の大山＝2024年25日朝、鳥取県の大山（1729メートル）に登った男性5人と男女3人の二つのパーティーからそれぞれ「ホワイトアウトで下山できない」と通報があった。琴浦大山署によると、男性パーティーの1人に低体温症の疑いがあるという。8人は山頂の避難小屋におり、署員らが救助に向かっている。男性5人は20〜30代とみられ、25日午前7時15分ごろ「下山できず山頂小屋で避難している」と利用していたキャンプ場従業員を