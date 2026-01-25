国際秩序の未来をめぐり「完全なデカップリング」や「多国間主義復元」を予想する専門家はもう珍しい。代わりに米国中心の単極から多極秩序への転換が加速化するという見通しが力を増している。既得権を維持しようとする米国に対抗し中国は現在の対立を通商紛争ではなく覇権戦争と認識し、一帯一路など友軍確保に着実に乗り出している。西側主導の制裁に加わらないインドなどグローバルサウスの浮上も既存の秩序に亀裂を生じさせて