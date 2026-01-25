¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ò½ä¤ëÇã¼ý·à¤ÏÅ¥»Å¹ç¤Ë2025Ç¯12·î5Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡ËÇã¼ý¤Î¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤«¤é¡¢WBD¤ÎÇã¼ý¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ç¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î±Ç²è¤äHBO¤Î¥É¥é¥Þ¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¡ª¤È¤Ò¤È¤·¤­¤ê¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢½µ¤¬³«¤±¤¿12·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇWBD¤ÎÇã¼ý¤òÁè¤Ã