アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」を運営するフォーイット（東京都渋谷区）が、結婚観に関するアンケートを実施し、結果を発表しました。【画像】え…富裕層ほど…？コチラが「結婚以外の幸せ」の調査結果です！（図解5枚）アンケートは2025年11月18日、全国の20〜69歳の男女2000人を対象にインターネットリサーチで実施。「結婚以外で『幸せ』を感じる要素として、あなたが最も重視するものは何ですか？