高松南警察署資料 高松南署は24日、善通寺市善通寺町の建設業の男（24）を傷害の疑いで逮捕しました。調べによりますと、男は24日午前3時10分ごろから午前3時25分ごろまでの間に、高松市のアパートで知人女性（25）の顔面を複数回殴ったり手指をかんだりして、右手親指に出血を伴うけがを負わせた疑いです。同じアパートの住人から「女性の泣き叫ぶ声が聞こえる」と110番通報があり、警察が捜査したところ、善通