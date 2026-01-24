数々の映画やドラマに出演している女優の松本穂香さん。大の映画好きでもあるという松本さんが、ブロードウェイの伝説的な女優が最後の舞台に挑む姿を描いた『喝采』について語ります。◆大女優を襲った病今回、わたしがご紹介させていただく映画は『喝采』です。ブロードウェイで活躍する大女優リリアン・ホールはチェーホフの戯曲｢桜の園｣の稽古中だった。誰もがリリアンの芝居に期待を寄せるなか、彼女を突然の病が襲う。