TBS近藤夏子アナウンサー（29）が24日、インスタグラムで第1子出産を発表した。「おはようございます。予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしていますお母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう最強ママになります」とつづり、第1子の写真を公表。「そして、すべての助産師さんへ。心からお礼を言いたいです