1月1日にヴィジュアル系ロックバンド「SHAZNA」のボーカル・IZAM（53）との離婚を発表した女優・吉岡美穂（45）。【写真】髪をバッサリ切って「ボブヘア」になった吉岡美穂（45）。他、かつては左薬指に指輪をはめていた吉岡や、自転車を颯爽と漕ぐ姿も吉岡は自身のインスタグラムで《パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました》と