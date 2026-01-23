◇加藤一二三さん死去86歳「ひふみん」の愛称で将棋ファンだけでなく幅広い人気を誇った加藤一二三さん。そのエピソードは枚挙にいとまがない。▽名前の由来1月1日生まれの「一」、神武天皇即位を元年とする皇紀2600年に生まれた「二」、三男の「三」から▽迫力おやつ板チョコを8枚重ねてバリバリ。桃8個を一つずつ皮を手でむきむしゃむしゃ。対局相手の羽生善治の前で1分間でみかん3個を食べ驚かせた▽うなぎ40年