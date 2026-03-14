あまりの不気味さで話題になり、“最恐”とも称された恐怖映像「クニコ」を起点にしたホラー映画『クニコからはじまる話』が、５月22日(金)より池袋シネマ・ロサにて公開されることが決定した。「クニコ」は、2015年にリリースされた心霊ドキュメンタリー『死画像』に収録されたエピソード。行方不明になった少女「及川くに子」が遺体で発見されたことを報じるニュース映像が、徐々におぞましい変容を遂げてゆく。今回の『クニコか