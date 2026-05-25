モスクワのクレムリンでプーチン大統領（左）から国家勲章を受けたロシア正教会のイラリオン対外教会関係局長（当時）＝2022年2月（タス＝共同）【モスクワ共同】タス通信などは25日、チェコ西部カルロビバリでロシア正教会のイラリオン府主教（59）が薬物所持容疑でチェコ警察当局に拘束されたと報じた。容疑を否認している。イラリオン氏はかつて、モスクワに本部があるロシア正教会で最高位キリル総主教に次ぐ事実上のナンバ