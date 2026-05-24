大阪・守口市にあるマーモットカフェで、男性客がマーモットにチョコレート菓子を与えた疑いで書類送検された。多くの動物にとって、チョコレートは中毒症状を引き起こし命に関わるおそれもある。今回のマーモットの命に別条はなかった。チョコレート菓子を与え書類送検餌を食べる姿やぐっすり眠る姿が愛くるしい、リス科の「マーモット」。大阪・守口市のマーモットカフェでチョコレート菓子を与えた疑いで、30代の男性客が書類送