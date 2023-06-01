インドのジャイシャンカル外相（左から2人目）らと会談する茂木外相（右から3人目）＝25日、ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】茂木敏充外相は25日、訪問先のインド・ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談した。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通し。経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーン（供給網）強靱化も協議する。