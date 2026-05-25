大人気シートマスクシリーズ「原液美容100マスク」から、サンリオキャラクターズとの限定コラボパッケージが登場♡2026年5月25日（月）よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴで先行発売されます。美容液たっぷりの本格スキンケアと、思わず集めたくなる可愛いデザインを両立した数量限定シリーズ。毎日のスキンケアタイムがもっと楽しくなる注目アイテムです♪ 人気キャラクターが