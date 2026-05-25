第22回中国（深セン）国際文化産業博覧交易会は5月25日に閉幕します。今回の博覧交易会には世界65の国と地域の310社の海外業者が出展しました。また、越境電子商取引専用エリアを革新的に構築し、アジア太平洋経済協力（APEC）経済体の展示エリアを初めて設置し、国内外の文化の双方向交流、経済貿易の深い融合を推進しました。開催期間中、260回の新製品の初展示イベントがメイン会場で順番におこなわれ、科学技術と文化が融合し