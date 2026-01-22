香港で開催されたマラソン大会で、ある男性参加者が赤ちゃんを胸に抱いて走り、規定違反で失格処分となった。さらに、児童虐待の通報が寄せられたことを受けて、警察が捜査に着手した。香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などによると、香港警察は赤ちゃんを抱いたままマラソンに参加した男性について、児童虐待の疑いがあるとの通報を受理し、関連事実を調査していると21日（現地時間）、明らかにした。警察は前日、