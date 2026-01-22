¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤¬¡¢3·î28Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼ ¡¿ UZUMASA KYOTO VILLAGE¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÖÂÀ¿Á¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÄ¹Èø¡ÖÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿Áê¼ê¢¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢±Ç²èÂ¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤´ØÀ¾¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¤ä¡ÖÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤