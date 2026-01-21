2026年1月15日、韓国・世界日報は「日本は飽きたしベトナムは遠い。20〜30代が金曜日の夜に旅立つ先は？」と題した記事を掲載した。旅行業界によると、昨年、主要な近距離海外旅行地を訪れた韓国人数を比較した結果、増加率が最も高かったのは中国だった。別の研究機関による国家別アウトバウンド観光客数（暫定値）比較でも、中国が日本、ベトナム、タイを上回っている。予約サイト「アゴダ」の韓国人海外旅行需要ランキングでは