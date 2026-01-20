2025年には結婚を発表したモデルの藤井サチさん（28）の初のフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）が2026年1月28日にリリースされます。水に濡れながら谷間をあらわにする大胆カットなどが収録されています。【写真】バスルームで水濡れランジェリーカットに挑戦した藤井サチさん『Seventeen』でのデビュー以来、現在は『CLASSY.』を中心にモデルとして活動し、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井さん