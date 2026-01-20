2025年には結婚を発表したモデルの藤井サチさん（28）の初のフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）が2026年1月28日にリリースされます。水に濡れながら谷間をあらわにする大胆カットなどが収録されています。



【写真】バスルームで水濡れランジェリーカットに挑戦した藤井サチさん

『Seventeen』でのデビュー以来、現在は『CLASSY.』を中心にモデルとして活動し、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井さんが、20代ラストイヤーを前にこれまで見せてこなかった等身大の姿を詰め込んだ一冊となっています。ストイックに鍛えられた美しい体も惜しみなく披露。今回初めてギリギリまで挑戦したランジェリー姿も必見です。また、美容好きでも知られる藤井さんの毎日メークや愛用スキンケアなど、ビューティコンテンツも満載。普段の様子を収めたチェキ写真や100問100答などプライベートな姿も必見です。



計3万字のロングインタビューも収録。「消えたい」とさえ思った幼少期の経験や鬱・摂食障害の過去など、悩みと苦難の連続だったという人生をつづった内容です。



藤井さんは「『雨のち、サチ。』は、今までずっと話してこなかった私の胸の内を、思いきって全部書いた本です。今回の撮影はいろんな意味で、本当に全力で挑みました。心も体もさらけ出しすぎて、「これ大丈夫!?」って自分で焦るくらい（笑）。恋愛のことも、体のことも、しんどかった時のことも、胸の奥にしまっていた気持ちをようやく言葉にできました。心が痛かったことも、迷ったことも、その先で見えた小さな光も、飾らずに書きました。きっと、こんな形の本はおそらく最初で最後。だからこそ、読んでくれた人が“また何度でも読み返したい”と思える一冊にしたい、そんな気持ちで作りました」とコメントしています。



【藤井サチさんプロフィル】

1997年3月6日生まれ、東京都出身、上智大学卒業、身長170cm。食育インストラクター2級の資格を持つ。特技はダンス、動画編集。英語（ネイティブレベル）。趣味は読書…2018年から、新書・ビジネス書を読みながら大事なことをメモ。キックボクシング…歴7年/月に1回ほど、茶道…歴1年半/月に2回（所属事務所公式サイトより）