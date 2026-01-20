韓国アイスオリコンニュース

セブン-イレブン、人気の韓国アイス2種を20日より発売へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • セブン-イレブンが20日から、人気の韓国アイスを順次発売する
  • ハートティラミスは、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるアイス
  • クリーミーヨーグルトボールは、昨年5月に発売され大ヒットした
記事を読む

おすすめ記事

  • 華屋与兵衛、「とちおとめフェア」スタート - あんみつやパフェなど苺のデザートが満載
    華屋与兵衛、「とちおとめフェア」スタート - あんみつやパフェなど苺のデザートが満載 2026年1月15日 15時0分
  • ハートティラミス、クリーミーヨーグルトボール（提供写真）
    セブンにSNSで話題の“割るティラミスアイス”登場 昨年ヒットしたヨーグルトボールも再販へ 2026年1月13日 15時48分
  • セブン‐イレブンで話題沸騰♡ハートティラミス登場、韓国アイスを堪能
    セブン‐イレブンで話題沸騰♡ハートティラミス登場、韓国アイスを堪能 2026年1月17日 19時30分
  • 【NewDays×Top′s】バレンタインに合わせて濃厚ショコラスイーツ&ベーカリーが登場! 限定ランチパックも
    【NewDays×Top′s】バレンタインに合わせて濃厚ショコラスイーツ&ベーカリーが登場! 限定ランチパックも 2026年1月15日 14時8分
  • 【無限の甘い誘惑!!パンケーキ＆ホイップクリーム食べ放題!!】2/15迄のWEB予約限定！ニラックスブッフェ43店舗にて『パンケーキ＆ホイップクリーム』が無限に楽しめる特別コースが登場！
    【無限の甘い誘惑!!パンケーキ＆ホイップクリーム食べ放題!!】2/15迄のWEB予約限定！ニラックスブッフェ43店舗にて『パンケーキ＆ホイップクリーム』が無限に楽しめる特別コースが登場！ 2026年1月16日 9時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    3. 3. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    4. 4. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    5. 5. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    6. 6. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    7. 7. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    8. 8. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    9. 9. フジ 谷原章介に「お詫び」か
    10. 10. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    1. 11. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    2. 12. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    3. 13. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    4. 14. 中学生ら「エトミデート」使用か
    5. 15. 「貸したくない」SNS上で物議
    6. 16. 新車69万円 3人乗りトライク発表
    7. 17. 「組むなら国民民主と思ってた」
    8. 18. 痩せ投稿に批判殺到「おかしい」
    9. 19. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    10. 20. 長澤まさみの彼氏遍歴 一目瞭然
    1. 1. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    2. 2. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    3. 3. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    4. 4. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    5. 5. 中学生ら「エトミデート」使用か
    6. 6. 長澤まさみの彼氏遍歴 一目瞭然
    7. 7. 最新のチャットGPT…AI学力向上
    8. 8. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ　警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
    9. 9. 「中道」候補者公募 173人が応募
    10. 10. 「能登ウヨ」被災者に罵詈雑言
    1. 11. クルド人問題訴える 意外な結末
    2. 12. 侵入先で飼い犬撲殺か 22歳男
    3. 13. マツコの入浴 温度に共演者驚き
    4. 14. 「交通費で頭が」教諭が情報漏洩
    5. 15. 年賀状1等当せん番号「455756」
    6. 16. 保育士が少年にみだらな行為か
    7. 17. 意外と知らないトヨタ城下町の闇
    8. 18. 福岡空港に「幻想的な風景」出現
    9. 19. 椅子倒していいですか「聞くな」
    10. 20. 教諭が生徒の番号を消費者金融へ
    1. 1. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    2. 2. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
    3. 3. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    4. 4. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
    5. 5. 赤ちゃんポスト 実名公表の思い
    6. 6. 山岳救助 請求される驚愕の費用
    7. 7. 選管にとって「想定外の解散」
    8. 8. 高市首相「戦後最短」の戦いへ
    9. 9. 高市首相「中道結成」を批判
    10. 10. 橋下徹氏「ただちに実行すべき」
    1. 11. フィフィ「一切の関係を断った」
    2. 12. 志布志市志布志町志布志に行った
    3. 13. 高市首相 23日の衆院解散を表明
    4. 14. 「白衣の勝ち組」婚活地獄に陥る
    5. 15. 大阪の出直し選は府市共に衆院選と同日実施
    6. 16. 過去最多…訪日客4000万人超えた
    7. 17. 三省堂書店 新店舗で苦渋の決断
    8. 18. 松本剛明氏「車椅子でげっそり」
    9. 19. 「中国協賛党」バズ聞きキレたか
    10. 20. ローソン店長刺殺したかつらの男
    1. 1. 中国の変化に香港メディアが指摘
    2. 2. ベネズエラに莫大な鉱物資源
    3. 3. 仏で摘発ラブドール購入者の素性
    4. 4. 男子高生を誘惑 韓で最悪の事件
    5. 5. 北朝鮮軍 栄養不足で戦闘不能か
    6. 6. 「伝説」が死去…服飾業界に衝撃
    7. 7. 韓国の人気チアガールの衣装話題
    8. 8. 高速鉄道利用での訴えに注目
    9. 9. なぜ？日本の10年前の曲が韓国の音楽チャート上位に＝韓国ネット「初めて知った」「メロディーがきれい」
    10. 10. 暴露が相次ぐイム・ソングン
    1. 11. 李在明大統領と伊首相が会談
    2. 12. トランプ大統領、ノルウェー首相にメッセージ　“ノーベル平和賞”受賞せず「平和だけを考える義務があるとは思えない」と主張か
    3. 13. 勃大統領が辞任表明 新党結成か
    4. 14. デンマーク NATO軍を駐留させる
    5. 15. サメに襲われた少年を友人が救出
    6. 16. 真冬に停電…切り札は「飼い猫」
    7. 17. イラン兵士「外に出るな」と警告
    8. 18. 金正恩氏、幻の訪韓計画 北拒否
    9. 19. 仏大統領側近 ガザの参加を辞退
    10. 20. 6万年前の「最古の毒矢」発見
    1. 1. 「おじアタック」の成功確率
    2. 2. 週休3日制 欧州が維持できるワケ
    3. 3. 富山県が世界の富裕層に注目?
    4. 4. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    5. 5. 日給1万3000円 眺めるだけの仕事
    6. 6. プルデンシャル生命、記者会見へ
    7. 7. バイトより再雇用 利点&欠点
    8. 8. オレンジ自販機 ボロ儲けの理由
    9. 9. 「西の心斎橋」なぜ取り残された
    10. 10. 手帳に記された「知らない会社」
    1. 11. 一般参賀での「残酷な人気格差」
    2. 12. 税務署が許さないタンス預金
    3. 13. 民泊運営 ずさんな「代行」実態
    4. 14. 「0泊」JAL成田-デリー線が話題
    5. 15. 平均年収が低い会社ランキング
    6. 16. ガス代9000円 高めに出ている?
    7. 17. 「内定につながる脇役」の就活術
    8. 18. 与野党 消費減税掲げ始めたワケ
    9. 19. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    10. 20. 「高市トレード」が加速 国内
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. 【Amazon】Apple iPadシリーズやMacBook Air、AirTagなどが最大19%OFFに
    3. 3. 「X離れ」は深刻? 世界が注目
    4. 4. ネットで特定→大ヒットの文庫本
    5. 5. 意外と必要? USBハブを試用
    6. 6. 3COINSの「おすすめ家電」5選
    7. 7. 人気ホラーゲームを映画化
    8. 8. 絶滅危惧種の大型コウモリ大量死
    9. 9. マッチングアプリ経由の転職増?
    10. 10. PRだけど見ちゃう…ショート動画で人気の医師芸人がネタにしていたスマホとは？
    1. 11. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    2. 12. Googleが命名「Nano Banana」
    3. 13. 京都府庁にLuup設置 公務で活用
    4. 14. 「2016年トレンド」誕生の背景
    5. 15. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    6. 16. 自転車に後付け 電動化キット
    7. 17. 【1/29まで】Adobe Creative Cloud ProとIllustratorが51%OFFに。新規対象キャンペーン中
    8. 18. 【月1500円の神コスパ】ChatGPT新プラン「Go」日本上陸！無料プランの10倍使えるなどの機能・使い方まとめ！
    9. 19. AI音声操作システムやオフラインマップ機能を搭載した最強エントリーモデル！スマートウォッチ「Amazfit Bip 6」を試す【レビュー】
    10. 20. リアルタイムに日本全国の地震の揺れを表示する「強震モニタ」
    1. 1. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    2. 2. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    3. 3. 元バレー選手に「えっ…誰?」
    4. 4. 荻野貴司がチェコリーグに移籍
    5. 5. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
    6. 6. 久保建英 太もも裏を負傷し搬送
    7. 7. WBC韓国代表にまたもや「悲報」
    8. 8. 海外も感嘆…大相撲で異例の光景
    9. 9. 都玲華 不倫騒動の3人とセミナー
    10. 10. 村上&岡本「差」がついた理由
    1. 11. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
    2. 12. 美ノ海 愛子さまの猫に親近感
    3. 13. 菅野智之に「男気を感じる」の声
    4. 14. 中村俊輔氏が古巣・J2磐田の臨時コーチ就任　鹿児島春季キャンプに合流見込み　
    5. 15. 37歳でMLBへ 渡米後の過酷な環境
    6. 16. 大相撲 分厚い懸賞金に驚きの声
    7. 17. 高梨沙羅 現役続行決めた理由
    8. 18. 久保負傷 公式発表にネット騒然
    9. 19. 国技館で熱戦 米DJに視聴者騒然
    10. 20. 久保建英のケガ 医師の見解
    1. 1. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    2. 2. フジ 谷原章介に「お詫び」か
    3. 3. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    4. 4. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    5. 5. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    6. 6. 「組むなら国民民主と思ってた」
    7. 7. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
    8. 8. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
    9. 9. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    10. 10. 「足立梨花は背負えねえな」愚痴
    1. 11. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
    2. 12. 藤本美貴の夫婦SHOT「眩しい!」
    3. 13. 大相撲で「貴族みたい」な人鎮座
    4. 14. 箱根 消えた天才ランナーの半生
    5. 15. 歌舞伎俳優に「何やってんの」
    6. 16. 「新春浅草歌舞伎」逮捕→代役に
    7. 17. MEGUMI 金正恩氏の進学先を証言
    8. 18. 「リブート」違和感に指摘続々
    9. 19. Mattの18kg減量 高額ぶりにあ然
    10. 20. 小島瑠璃子がSNSで報告 祝福殺到
    1. 1. 「不二家」の新業態が埼玉に
    2. 2. 経験人数500人 女性漫画家の人生
    3. 3. 早期流産「亡くなってよかった」
    4. 4. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    5. 5. 何この女 夫のラブホ不倫に怒り
    6. 6. 海外出身 実は大物俳優の長男
    7. 7. 「苗加」はなんて読む？正解できたらあなたは漢字マスター！
    8. 8. 年賀はがきの当選番号が決定
    9. 9. 60代やめてよかったこだわり8選
    10. 10. 闘病中の漫画家に編集が珍助言
    1. 11. 大至急モスバーガーへ走れ 唸る
    2. 12. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    3. 13. 遊び目的の男性が使う常套句
    4. 14. 歌舞伎界のプリンスが美しすぎる
    5. 15. 身近にある「抗酸化ミルク」
    6. 16. スイパラ「いちご食べ放題」開催
    7. 17. 射手座・女性の運勢 いまから
    8. 18. マック きのこの山&たけのこ里と
    9. 19. 炭火ショコラがけサンドが贅沢
    10. 20. 天秤座・女性の運勢 気になる点