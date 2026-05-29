管理職のAさんは、かつての「ブラックな働き方」を猛省し、部下には絶対に無理をさせないと心に決めている。ミスをしても優しくフォローし、定時には「早く帰りなさい」と声をかける毎日だった。 【画像】新人が職場で「ドン引き」した瞬間 しかし、期待の若手Bさんから突然、退職届を出され「このままでは自分がダメになる気がする。もっと責任ある仕事を任せてもらえる会社に行きたい」と言われてしまう。良かれと思って