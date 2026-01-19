みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。別に意識しているわけではないけれど、なぜか秋冬になると服装の色味が地味色ばかりに傾くことってありませんか？ とくに黒は引き締め色なので、着膨れを起こす冬にこそ着痩せを狙って取り入れがちです。しかし、着こなし方を間違えると着痩せどころか逆に重苦しい印象を与えてしまうので注意が必要ですね。そこで今回は、冬の黒ファ