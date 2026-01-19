上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、「年収が低い会社ランキング2025【大阪除く近畿地方トップ5】」をお届けする。対象は、大阪府を除く近畿地方（京都、兵庫、和歌山、奈良、滋賀、三重の1府5県）に本社を置く上場企業。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。本記事の対象は、単体の従業員数が100人以上の企業としている。1位〜4位まですべて本社が京都にある企業1位になったのはトーセ（京都府）