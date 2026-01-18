Snow Manが本日1月18日に京セラドーム大阪で行われたドームツアー最終公演内で、YouTube生配信『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信』を実施した。YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲「STARS」を2月2日(月)0:00に配信リリースすることを発表した。さらに同楽曲をサプライズで初披露。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。同