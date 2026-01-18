Snow Manが本日1月18日に京セラドーム大阪で行われたドームツアー最終公演内で、YouTube生配信『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信』を実施した。

YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲「STARS」を2月2日(月)0:00に配信リリースすることを発表した。さらに同楽曲をサプライズで初披露。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。

同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。

メンバーの渡辺翔太は、本楽曲を「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語った。

なお、新曲「STARS」の歌唱模様はSnow Man公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信が行われている。