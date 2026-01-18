あの「たまごっち」が今、4度目のブームを迎えているといいます。2026年は誕生から30年。展覧会を、ドンピシャ世代の記者が取材しました。記者は、第3次ブームが続く2009年に小学校に入学しました。取材した東京・六本木ミュージアムで開かれている「大たまごっち展」は体感型。入り口の先にある「窓の部屋」では、たまごっちの視点で外の世界を見ることができます。キャラクターに会える場所もあります。温泉好きな「くちぱっち」