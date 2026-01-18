FW三戸舜介（スパルタ）は１月15日、KNVBカップ・ラウンド16のフォレンダム戦に先発し、60分までプレー。１アシストを記録するも、チームは１対２で敗れた。三戸をマークしたのは19歳のプレシウス・ウグブ。25年夏、U-19 EUROでオランダが優勝した時の中心選手だった（当時の所属はアヤックス）。立ち上がりから三戸は切れ味鋭いドリブルで192センチの巨漢右サイドバックを圧倒。18分にはボディフェイントで軽やかにかわし、チ