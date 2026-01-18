次期フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」は中国では今月にも発表か？写真は既存のOPPO Find N5OPPO Mobile Telecommunicationsが展開する「OPPO」ブランドにおける横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N」シリーズの次期モデル「OPPO Find N6」（仮称）が中国で2026年2月17日（火）に始まる春節（旧正月）の前に発売することをめざしており、それを実現するために今月にも発表するのではないかと噂されていま