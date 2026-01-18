横開き型の高性能な次期フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が日本でも発売か？オウガ・ジャパンの河野専務がインタビューで複数の引き合いを明らかに
|次期フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」は中国では今月にも発表か？写真は既存のOPPO Find N5
OPPO Mobile Telecommunicationsが展開する「OPPO」ブランドにおける横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N」シリーズの次期モデル「OPPO Find N6」（仮称）が中国で2026年2月17日（火）に始まる春節（旧正月）の前に発売することをめざしており、それを実現するために今月にも発表するのではないかと噂されています。
同氏は以前に紹介したようにOPPO Find N5についても一部のメディアにおけるインタビューで「（日本での展開を）非常に前向きに検討している」として「そろそろいいんじゃないか」と述べていた一方、フォルダブルスマホは故障率が高いこともあり、サポートが充実している必要があるとして日本で発売する場合には移動体通信事業者（MNO）などと連携したいと説明していました。
今回の共同通信のインタビューでも河野氏は同様に「画面の接合部分などの修理が前提になる」としつつも「携帯大手のショップで修理などのアフターサービスを受け入れてもらうよう交渉している」とした上で「複数の引き合いがある」と語っていることから日本のMNOが取り扱う方向で調整を進めているのだと思われ、同社では昨年末に久しぶりにフラッグシップスマホ「OPPO Find X9」をKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」から発売されており、OPPO Find N6もauなどから発売される可能性が高まってきたのではないでしょうか。
OPPO Find N6は内側に折り畳める大画面なメインディスプレイを搭載してタブレットのような大画面で使え、外側の片面に折りたたんだ状態で使うカバーディスプレイを搭載して通常のスマホのように使える横開き型のフォルダブルスマホで、日本ではフォルダブルスマホで高いシェアを誇るSamsung Electronicsの「Galaxy Z Fold7」や高性能ながらも価格が抑えられたZTEの「nubia Fold」などと同じコンセプトとなっています。
またGalaxy Z Fold7やnubia Foldがチップセット（SoC）にQuacomm製の前世代のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載していますが、OPPO Find N6はQuacomm製のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を搭載した初のフォルダブルスマホになると噂されています。さらにリアカメラのメインとなる広角カメラにフォルダブルスマホでは初の2億画素イメージセンサーを採用すると言われており、恐らくOPPO Find X9と同様にスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載していると思われます。
一方、画面はメインディスプレイが約8.12インチQXGA+（2480×2248ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約412ppi）、カバーディスプレイが約6.62インチFHD+（1140×2616ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約431ppi）と、OPPO Find N5と変わりませんが、引き続いて非常に薄いボディーながらもバッテリー容量はOPPO Find X5の5600mAhから6000mAhに大容量化しているとされ、急速充電「SUPERVOOC」や急速ワイヤレス充電「AIRVOOC」、側面指紋認証、顔認証、防水（IPX8・IPX9）、衛星通信などに対応し、本体はチタン製でカラーバリエーションがTitaniumおよびDeep Black、Golden Orangeの3色展開となるとのことです。
