17日放送『かまいたちの知らんけど』に出演する麒麟（左から）田村裕、川島明（C）MBSオリコンニュース

麒麟の田村裕＆川島明が2人揃って地上波出演「マジで会えない人です」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 17日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に麒麟が出演する
  • 田村裕川島明が、地上波でそろう姿は今やめずらしい
  • 濱家隆一は「こんな麒麟はなかなか見られない」と興奮を隠せない
記事を読む

おすすめ記事

  • 『ババンババンバンバンパイア』©2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会 ©奥嶋ひろまさ（秋田書店）2022
    吉沢亮＆板垣李光人が『ばけばけ』で再会！　改めて味わう“『バババ』コンビ”の魅力 2026年1月11日 5時30分
  • 樋口日奈インタビュー後編「おにぎりとおみそ汁が一番、心も体もすこやかになれる気がします」
    樋口日奈インタビュー後編「おにぎりとおみそ汁が一番、心も体もすこやかになれる気がします」 2026年1月17日 7時1分
  • 「名探偵コナン」作者・青山剛昌氏がまたもや悪ノリ？松田陣平の扱いに中国から批判―中国メディア
    「名探偵コナン」作者・青山剛昌氏がまたもや悪ノリ？松田陣平の扱いに中国から批判―中国メディア 2026年1月12日 16時30分
  • スポニチ
    秀吉役・池松壮亮「豊臣兄弟」関東上回る関西の初回視聴率に感激！ゆかりの地が「応援してくれてる」 2026年1月10日 17時1分
  • 　青木ＧＭ（右）と話す池山監督（撮影・佐々木彰尚）
    還暦新指揮官がフルスイング訓示！ヤクルト・池山監督「ポイポイナイス！」ギャル語あいさつにルーキー大爆笑 2026年1月11日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
    2. 2. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
    3. 3. 都の公式アプリ「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与へ　2月2日に開始　物価高対策の一環で
    4. 4. 経営者の偽物メール 1億円を詐取
    5. 5. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    6. 6. 22年前に「娘役」共演…涙の再会
    7. 7. ベッカム家 長男夫妻により崩壊?
    8. 8. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
    9. 9. 菅元首相が引退へ「安心した」
    10. 10. 沢尻エリカの14歳下お相手に感嘆
    1. 11. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
    2. 12. 吉野家の価格にミスリードと指摘
    3. 13. 時速268キロで追突 懲役15年求刑
    4. 14. 立民にとって「最悪の一手」か
    5. 15. YouTubeで発掘された選手が米に
    6. 16. 夫を元気に…おっぱいアート制作
    7. 17. 市の施設か? 無料案内所に困惑
    8. 18. 熊本の中3男子 傷害容疑で逮捕
    9. 19. 終了後、試験問題SNS投稿禁止に
    10. 20. 香取慎吾の激変姿にファン困惑
    1. 1. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
    2. 2. 都の公式アプリ「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与へ　2月2日に開始　物価高対策の一環で
    3. 3. 経営者の偽物メール 1億円を詐取
    4. 4. 吉野家の価格にミスリードと指摘
    5. 5. 時速268キロで追突 懲役15年求刑
    6. 6. 立民にとって「最悪の一手」か
    7. 7. 市の施設か? 無料案内所に困惑
    8. 8. 熊本の中3男子 傷害容疑で逮捕
    9. 9. 終了後、試験問題SNS投稿禁止に
    10. 10. GACKTの旧友 中学生と行為し撮影
    1. 11. 警察署勾留中に「かっけ」発症　弁当の栄養不足が原因か、千葉
    2. 12. 宮根氏「辞めたい」と吐露か
    3. 13. 猛暑対策で水道基本料金無料へ
    4. 14. 大学からポップコーン製造機盗む
    5. 15. スパーリングしていた大学生死亡
    6. 16. 事務所元代表過去にタレへ暴行か
    7. 17. 強制執行で刺殺 緊迫の逮捕劇
    8. 18. マチアプ交際 男が500万円詐取か
    9. 19. 高市首相は知っていた 重要証言
    10. 20. 極寒の青森で「冷暖房使用不可」
    1. 1. 菅元首相が引退へ「安心した」
    2. 2. 娘に「出ていけ」父が号泣した訳
    3. 3. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
    4. 4. 満員電車で膝蹴り 会社員の怒り
    5. 5. 「私にない性癖」彼にドン引き
    6. 6. フィフィ「一切の関係を断った」
    7. 7. 政治資金パーティーを全面禁止か
    8. 8. 小川アナ 新党結成巡りブチ込む
    9. 9. 外務省がイラン全土に退避勧告
    10. 10. 時代が早すぎた…逆ソープの内情
    1. 11. 菅元首相が衆院選不出馬を表明
    2. 12. 「金払った席だぞ」拒否は当然?
    3. 13. 菅義偉元首相が政界引退　衆院選不出馬17日に表明
    4. 14. セクシーやな 小泉防衛相に注目
    5. 15. 洗脳? マウスウォッシュの危険性
    6. 16. 写真と違いすぎ ケーキが大炎上
    7. 17. スシローに来たけど…気持ち悪い
    8. 18. 吉村知事の手のひら返し→呆れ声
    9. 19. 2月8日総選挙なら…多方面影響も
    10. 20. 外務省、イラン全土に退避勧告
    1. 1. ベッカム家 長男夫妻により崩壊?
    2. 2. 日本の掘削へ「中国が邪魔しに」
    3. 3. 中国の公衆トイレにベトナム衝撃
    4. 4. NY市警の新米警官あられもない姿
    5. 5. 高市早苗氏に批判 中国が認識
    6. 6. 金正恩氏の娘の行動が社会で話題
    7. 7. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
    8. 8. 日本人から「差別」主張に疑問
    9. 9. 豪人カップルが日本食文化に感動
    10. 10. 死んだふりしない子ヒツジが話題
    1. 11. 米中の「南米戦争」の実態とは
    2. 12. 470万のSNSアカウントを停止 豪
    3. 13. T・レックスの成長速度 新研究
    4. 14. 麻生太郎氏、韓国大統領と会談
    5. 15. 1晩の睡眠から病気リスクを予測
    6. 16. 円安は「根深い問題」中国が指摘
    7. 17. 韓屈指の「おしどり夫婦」が離婚
    8. 18. 高雄で「ウルトラマン」イベント
    9. 19. 太古のオオカミ 最後の食事判明
    10. 20. 平和賞メダルにトランプ氏笑顔
    1. 1. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
    2. 2. 本物の富裕層が着ているブランド
    3. 3. 働かずに生活できた 驚きの理由
    4. 4. プルデンシャル生命 約100人関与
    5. 5. 楽天ペイ改悪へ? 今すべきこと
    6. 6. 都会のふるさと納税はオワコンか
    7. 7. 「ひとり鍋」人気 各社しのぎ
    8. 8. 治安が悪い→住みたい街へ大転換
    9. 9. 「動くガンダム」を運営、Ｅｖｏｌｖｉｎｇ　Ｇが特別清算　横浜港・山下ふ頭で実物大模型を公開し話題に
    10. 10. 1000万円の贈与 税務署は注意も
    1. 11. Grok画像編集 有料利用者のみに
    2. 12. 神奈川・海老名駅近くのイオンとダイエーが休業　業態転換と建て替えで　イオンは５月、ダイエーは２月２６日から
    3. 13. ドラム式洗濯乾燥 導入すべきか
    4. 14. 米大統領 デンマークに警告
    5. 15. 顧客から31億円詐取…社長辞任へ
    6. 16. 「幻の青いガーナ」進化、再登場
    7. 17. 天皇家とは姿勢がまったく違う…秋篠宮さまの｢いじめ｣発言に社会学者が見たバッシングの根本原因
    8. 18. 「日銀利上げの狙い」を解説
    9. 19. 子ども向けNISA 肩透かしの点は
    10. 20. 「逆利回り革命」過去の検証結果
    1. 1. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
    2. 2. LINE「メンバーいません」の原因
    3. 3. 南極生まれの人、実は11人いる
    4. 4. ChatGPT 低価格サブスクを発表
    5. 5. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    6. 6. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    7. 7. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
    8. 8. YouTube 保護者向け機能を強化へ
    9. 9. 2025年のノートPC実売ランキング
    10. 10. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
    1. 11. 楽天ペイ P還元率変更を見送りに
    2. 12. IDカードを大胆にアレンジ
    3. 13. 初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
    4. 14. 最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
    5. 15. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
    6. 16. カラー対応Kindleレビュー・Apple Watch・風邪が治った後もせきが続く理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年12月版はコレ！
    7. 17. レコードの音色を再現 イヤホン
    8. 18. Xiaomiの「美映像75インチ4Kテレビ」、3万円引きで8万円台は買いでしょ
    9. 19. iPhone用の応急処置フィルム
    10. 20. Google、Geminiにパーソナライズ機能導入 - 個人専用AIアシスタントに進化
    1. 1. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
    2. 2. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
    3. 3. YouTubeで発掘された選手が米に
    4. 4. 「何ゆえに…ビキニ」で演奏披露
    5. 5. ステージ3のがん 元女優の近影
    6. 6. 日本サッカー界の偉人 壮絶生活
    7. 7. サッカーで「中東の笛」日本苦戦
    8. 8. 7年契約提示蹴り…メッツ入団か
    9. 9. F1最新マシンが「ビジュ良すぎ」
    10. 10. 「野球は死んだ」と批判が再集中
    1. 11. ド軍は「爆弾」抱え込んだ? 警鐘
    2. 12. 葛西紀明が「不安的中」崖っぷち
    3. 13. 真美子さんも「色違い」を使用
    4. 14. 大谷の球 3億1700万円→4600万円
    5. 15. 「大谷の部屋?」突然投稿に反響
    6. 16. レイズなど3球団で三角トレード
    7. 17. ベッキー＆松本の共演写真に反響
    8. 18. フィギュア紀平「1発合格」報告
    9. 19. 侍J 追加発表も「え、いない」
    10. 20. 保有資産は「小国統治できる程」
    1. 1. 22年前に「娘役」共演…涙の再会
    2. 2. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
    3. 3. 沢尻エリカの14歳下お相手に感嘆
    4. 4. 夫を元気に…おっぱいアート制作
    5. 5. クリス・ハート 警察沙汰と報道
    6. 6. 香取慎吾の激変姿にファン困惑
    7. 7. ACEes・浮所 有名大学卒だった
    8. 8. 『コナン』トロピカルランドのモデル地は？　金曜ロードショー公式説明「三重県にある」
    9. 9. 日曜劇場「1話から驚きの連続」
    10. 10. 矢田亜希子 力士以上の食生活?
    1. 11. 第2の川口春奈か 評価ウナギ登り
    2. 12. 谷原章介の起用「お腹いっぱい」
    3. 13. 「中国協賛党」バズ聞きキレたか
    4. 14. 「バキ童」を卒業し結婚に言及
    5. 15. 鈴木砂羽の近影「大丈夫?」心配
    6. 16. 鉄棒ぶら下がると…日村が告白
    7. 17. 後藤真希と1日交流 参加費安すぎ
    8. 18. 津田とキスした女優の出演に沸く
    9. 19. ピカチュウ 復刻ぬいぐるみ登場
    10. 20. 「腰パン」騒動…元五輪選手の今
    1. 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    2. 2. 心が限界「隠れ疲労」の特徴
    3. 3. 「ハーフサイズ」女性客に怒り
    4. 4. 雄星を2年避け…馴れ初め告白
    5. 5. マック きのこの山&たけのこ里と
    6. 6. ゆで卵の「時間表」シェフ公開
    7. 7. 宅配ロッカー 物置にした結果
    8. 8. ブレイク目前 注目の2世タレント
    9. 9. 「運命数」でわかる自分の運命数
    10. 10. 妻の不倫協力者はお前 投稿話題
    1. 11. ママ友の浮気の誘い 断固拒否
    2. 12. 「平成女児」の象徴 piumコラボ
    3. 13. セブンちいかわコラボ商品に注目
    4. 14. セブン 魅惑の「新作スイーツ」
    5. 15. 嵐の意外すぎる売上1位曲
    6. 16. ユニクロ メンズ向け新作の詳細
    7. 17. セブンの「町中華」8商品が登場
    8. 18. 長く着回せる「ブルゾン」登場
    9. 19. トレンドヘアに挑戦 ポイントは
    10. 20. 人気の猫が集う「ねこ休み展」