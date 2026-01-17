再び市民の信任を得られたワケ「アキラーッ、アキラーッ！」１月12日夜７時、「開票を見守る会」が開かれた前橋市内のホテルの宴会場は、300人もの支援者やスタッフ、メディア関係者がスシ詰め状態。いよいよ小川晶氏（43）が登場という段になるや、野太いアキラコールが湧き起こった。花束を渡したマダム７人らと抱き合うなど、小川氏は勝利の余韻をかみしめていた。会が終わるや、自らホテルの外に立ち、支援者を見送った小川氏