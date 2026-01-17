小川晶 新・前橋市長 「ラブホ辞職」からの生還　″ぼっち市長″を待ち受ける「イバラの道」

再び市民の信任を得られたワケ

「アキラーッ、アキラーッ！」

１月12日夜７時、「開票を見守る会」が開かれた前橋市内のホテルの宴会場は、300人もの支援者やスタッフ、メディア関係者がスシ詰め状態。いよいよ小川晶氏（43）が登場という段になるや、野太いアキラコールが湧き起こった。花束を渡したマダム７人らと抱き合うなど、小川氏は勝利の余韻をかみしめていた。

会が終わるや、自らホテルの外に立ち、支援者を見送った小川氏（上写真）。手を振り、握手し、全身で支援者に感謝する新市長に声を掛けた。

――小川さん、今のお気持ちは……。

途端に小川氏から笑顔が消え、

「すみませ〜〜ん。片づけがあるので」

と一言。続いて、記者を制するように事務所関係者が割り込んできて、こう吐き捨てた。

「終わったことをいつまでも……。もうええでしょ」

10回以上に及んだ″ラブホ密会″について「仕事やプライベートの悩みを相談しており、男女の関係はなかった」の一点張りで、ダンマリだったように、その後、記者の問いかけに応じることはなかった。疑念について説明責任を果たしたとは言い難い小川氏がなぜ、再び市民の信任を得られたのか。

「最大の要因は″政治とカネ″への拒否感情でしょう。近年、自民党群馬県連の裏金問題の発覚や官製談合事件による元前橋副市長の逮捕などの不祥事が相次いだ。今回、小川氏の対抗馬は自民系の支援を受けていました。利権政治への拒否感情が、ラブホ密会への嫌悪感を上回った、ということです」（前橋市政関係者）

支援者への根回しも周到だった。

「ラブホがらみの報道が盛んだった昨年9〜10月は『前橋まつり』などの公務を立て続けに10件以上もドタキャン。しかし、後援会の会合には出続けていました。12月に開かれた『小川晶を再選させる会』では、200人の支持者の前で、涙を流して支援を訴えていました」（会の参加者）

″ぼっちの市政″

だが、再選ですべてがノーサイドというわけにはいかない。現役女性市議が、現場の悲痛な叫びを明かす。

「小川氏の返り咲きを最も恐れていたのが市役所の職員です。ラブホ騒動のころは市役所職員がクレーム対応に忙殺されました。『また苦情対応に追われるのではないか』『次はどんなトラブルが起こるかと思うと怖い』と戦々恐々としています。選挙結果を見ると、６万票余りが他候補に投じられている。彼女の復帰を許さない市民がそれだけいるということを、重く受けとめなくてはなりません」

昨年11月、全市議会議員38人の８割以上にあたる32議員が所属する７会派が、小川氏に辞職勧告書を提出したことを忘れてはならない。前出の女性市議が、「あの問題の後ですから、市長の行動を誰でもフォロー・チェックできる体制作りは必要だと考えています。機を見て議案を提案する予定です」と警戒するように、議会との信頼関係は崩れたまま。小川氏の議案が過半数の賛成を得るのは至難のワザで、市政の停滞が危惧されている。

山本一太群馬県知事（67）との関係も冷え込んでいる。市長選期間中、山本知事は自身のブログで「嘘がまかり通る状況を許してはならない」なる趣旨の投稿をするなど、小川氏の密会報道を巡る答弁を公然と批判し続けてきた。

「昨年８月に県と市が共同で、前橋市の中心市街地を再開発する『クリエイティブシティ構想』が立ち上がったばかり。再選後、山本知事は記者会見で『（公人として）淡々とお付き合いをしていく』と語ったように溝は深い。連携不足による公共事業の遅延が起きかねないとの不安が広まっています」（前出・市政関係者）

「終わったこと」と思っているのは本人たちだけ。再選はイバラの道の始まりでもあったのだ。

『FRIDAY』1月30日・2月6日合併号より